مدبولي لـ«القطاع الخاص»: «محتاجين وجودكم بصورة كبيرة الفترة الجاية»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية هو استمرار النمو، وأن يكون هذا النمو بمعدلات كبيرة، مينفعش إني أنمو بـ3%، ولازم المعدل يبقى أكبر 3 أضعاف من الزيادة السكانية".

مدبولي: نستهدف 7% نمو

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة: "نستهدف معدل نمو قدره 7% خلال العامين المقبلين للحفاظ على المنحنى التصاعدي، وهو ما سيحدث من خلال الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ولدينا مساحة كبيرة في مصر لكي تنمو".

دور القطاع الخاص محوري

وأكد رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص وهو محوري ورئيسي، موجهًا رسالة لشركاته، وقال: "يا جماعة محتاجين وجودكم بصورة كبيرة جدا في الفترة الجاية، والطفرة الهائلة التي حدثت في البلاد من تنفيذ القطاع الخاص وليس الدولة، معندناش إلا 3 شركات حكومية مقارنة بآلاف الشركات الخاصة، ونصيبها من الانفاق لا يعدو 6% والباقي كله قطاع خاص، وكل المنتجات المستخدمة في قرى حياة كريمة هتخرج من مصانع القطاع الخاص".