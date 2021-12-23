مدبولي: مسؤولو الدولة حصلوا على اللقاحات.. «مش هندي للناس حاجة مخدنهاش»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كبار المسؤولين حصلوا على لقاحات كورونا، موضحًا: «مش هدي حاجة للمواطن وأنا مأخدتهاش، كل الدولة خدت اللقاح، ومع ذلك الناس خايفة ورايحين يتحايلوا وعاوزين يجيبوا شهادة إنهم واخدين اللقاح ويدفعوا فلوس».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة: «نحن في حاجة إلى زيادة وعي المواطن، لأن العالم كله حصل على اللقاح، وكل الجهات العالمية تؤكد على أن الحاصلين على اللقاح تكون أعراضهم أقل بكثير من غيرهم».

سنتيح بعض السفارات للدول بداية من منتصف العام المقبل

وأكد، على أن هناك مسابقة لاختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى فتحها لكل الفئات للخروج بأفضل أفكار ومسميات، كما أن هناك حي دبلوماسي يتم إنشاؤه، وسيتضمن عددا كبيرا من مباني السفارات ومقرا لسكن أعضاء الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية: «نتوقع أن يكون الجزء الذي بدأناه جاهزا لإتاحته لعدد من السفارات بداية من منتصف العام المقبل».

8 قرارات في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.