مدبولي: لدينا أكثر من 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا متاحة للمواطنين

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن عدد اللقاحات التي وصلت مصر والمستخدم منها والمتاح حاليا للاستخدام، قائلا: «على أرض مصر أصبح عندنا أكثر من 115 مليون جرعة، منحنا المواطنين منهم أكثر من 53 مليون جرعة، يعني أنا عندي أكثر من 60 مليون جرعة متاحة، لكن المشكلة إن المواطنين عندهم ثقافة خايفين من الجرعات».

مدبولي: كسبنا مساحة وخطوات عاوزين نحتفظ بيها

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة: «قبل ظهور متحور أوميكررون كان معظم المصابين في العالم مصابين بدلتا، لكن التقارير الطبية الموجودة تشير إلى أن أوميكرون أسرع انتشارا ولكن أقل حدة بكثير من المتحورات الأخرى، وخلال شهور قد يكون كل مصابي كورونا مصابين بالمتحور الجديد، وبالنسبة للحاصلين على اللقاح فالموضوع لا يعدو أكثر من نزلة برد».

مدبولي: استقرار الدولة يعتمد على الأداء الملتزم والرؤية الاقتصادية

وعن ترشيد الدعم، مؤكدًا أن استدامة واستقرار الدولة يعتمد على الأداء الملتزم والرؤية الاقتصادية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، متابعا: «أخطر ما يكون أن نأخذ خطوة ونخرج عنها مرة أخرى، وهذا الأمر أصعب شيء قد يحدث».

وواصل: «كسبنا مساحة وخطوات عاوزين على الأقل نحتفظ بيها، لازم نتحرك على شعرة عشان نحقق التوازن الصعب».