مطار الغردقة يستقبل ثاني رحلات الطيران القادمة من السويد

استقبل مطار الغردقة الدولي، في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، ثاني رحلة طيران قادمة من مطار «أرلاندا» في السويد، حيث أقلت رحلة شركة «صن كلاس» السويدية 189 راكباً، تم استقبالهم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حيث استقبل فريق العلاقات العامة الركاب بالشيكولاتة والورود.

مطار الغردقة يستقبل ثاني رحلات السياحة السويدية

وأفاد مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي، في تصريح لـ«الوطن»، قبل قليل، بأن هذه الرحلة هي ثاني الرحلات القادمة من السويد، حيث سبق واستقبل المطار أولى الرحلات، في وقت سابق هذا الأسبوع، تابعة لشركة «نوفا إير»، قادمة من مطار ستوكهولم، وعلى متنها 219 راكباً، وسط إجراءات وقائية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

وجرت مراسم استقبال الطائرة برشها بالمياه، كإجراء رسمي متبع طبقاً للبروتوكول الدولي، تعبيراً عن سعادة المطار باستقبال الرحلة، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول، واستقبالهم بالورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وأشار أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إلى استئناف الرحلات السياحية القادمة من السويد، وذلك لأول مرة منذ توقفها بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن مطار الغردقة سوف يستقبل رحلتين أسبوعياً قادمتين من السويد.

وأضاف «منير» أنه حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة، استقبل المطار 86 رحلة طيران، تقل على متنها حوالى 11 ألف سائح، خلال الـ24 ساعة الماضية، من مختلف المطارات الأوروبية، من وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.