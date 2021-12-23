استشاري مناعة: سرعة انتشار أوميكرون أكبر من كورونا 10 مرات

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، استشاري المناعة، إن سرعة انتشار متحور أوميكرون أعلى بنحو 10 مرات من سلالة كورونا التي ظهرت أول مرة في ووهان الصينية، وهو ما أدى إلى زيادة المصابين بالعدوى.

زيادة متوقعة في الصيف

وأضاف هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر قناة EXTRA NEWS، أن انتشار أوميكرون سيزداد في فصل الشتاء، ويقل في الصيف مثل كل الفيروسات والمتحورات، موضحًا: «كل الفئات معرضة للإصابة به، فالإصابة تعني العدوى، والعدوى لا تعني المرض بالضرورة، لكن عندما يكون الجسم مصابا بأمراض عضوية أخرى مثل السكري وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم وأمراض القلب فإن مناعته تكون أقل نسبيا».

الإصابات التنفسية تعتمد في الأساس على نوع من الأجسام المضادة

وتابع، أن الإصابات التنفسية تعتمد في الأساس على نوع من الأجسام المضادة، التي تعرف باسم «الأجسام المضادة المخاطية» ويكون تركيزها قليلا، بخلاف الأجسام المضادة التي تظهر في الدم، لافتًا إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل إلى الدم.

وأشار، إلى أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بعدوى كورونا ومتحور أوميكرون سيكون كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

وفي وقت سابق، صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعراض أوميكرون خفيفة، وفقا لما جاء في البيانات الأولوية، لافتًا إلى وجود بعض المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن أعراض متحور أوميكرون تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولم تصل إلى الرئة، كما أنه يستجيب بشكل كبير لعلاج كورونا.