ألمانيا تسجل أول وفاة بـ«أوميكرون» لمصاب فوق الستين

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة إثر الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتوفى شخص في الفئة العمرية من 60 إلى 79 عامًا، بينما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان المعهد، وصف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الوضع الحالي في ألمانيا، في إشارة إلى متحور أوميكرون الجديد، بأنه يمثل «موجة وبائية تأخذ بدايتها بالبلاد في الوقت الراهن»، مضيفا أنه حتى لو كانت تلك الموجة في بدايتها في البلاد، فإن النظرة إلى الخارج تُظهر بأنه يتعين «توقع أن هذا المتحور سيؤدي إلى موجة عدوى بديناميكية لم يتم رصدها بعد».

الولايات المتحدة سجلت أول وفاة بأوميكرون لرجل في الخمسينيات

جاء ذلك بعد أن أعلنت عدة دول، خلال الأيام الماضية تسجيل أول وفاة لديها بمتحور أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وعلى رأس هذه الدول كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت فجر الثلاثاء الماضي، تسجيل ولاية «تكساس»، أول وفاة بـ«أوميكرون»، وأبلغت «مقاطعة هاريس»، إحدى مقاطعات الولاية عن حالة الوفاة بـ المتحور الجديد.

الأمريكي المتوفى بأوميكرون لم يحصل على لقاح كورونا

وأعلنت السلطات الأمريكية أن حالة الوفاة كانت لـ رجل في الخمسينيات من عمره ولم يحصل على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن «أوميكرون» ينتشر بسرعة لا تصدق.

جاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الإصابة بمتحور أوميكرون، 70% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصلت نسب الإصابة بالمتحور الجديد إلى 90% من الإصابات في بعض الولايات.