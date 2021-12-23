استشاري مناعة يوضح أسباب زيادة الإصابة بــ«أوميكرون» بين الأطفال والمراهقين

كشفت دراسة بريطانية لمجموعة الأبحاث الصحية «ZEO»، عن فئات عمرية معينة أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «هال ديلي ميل».

وأوضحت نتائج الدراسة، أن أكثر من 40 % من الإصابات الجديدة بالمتحور «أوميكرون» بين عمري 18 إلى 35 عامًَا، بينما الفئة العمرية من 35 إلى 55 عامًا تمثل 29 % من الإصابات بذلك المتحور.

مزيد من الدراسات لتحدي الفئة العمرية بدقة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات لكي يتم تحديد الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون».

وتابع بدران، أنه من الممكن أن يختلف التوزيع العمري في الدول حسب المناعة، والعدوى السابقة، والمناعة المستمدة من التطعيم ضد كورونا.

الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للإصابة

وأوضح بدران، أن العدوى بـ«أوميكرون» تزداد لدى الأشخاص غير المطعمين، بالإضافة إلى الذين لم يكملوا جرعات التطعيم أو يتلقوا جرعات تطعيم تعزيزية.

وأشار إلى، أن الأطفال والمراهقين ساحات خصبة للعدوى بـ«أوميكرون» لعدة أسباب منها عدم التطعيم من قبل ضد الكورونا، بالإضافة إلى وجود أمراض مزمنة مهملة العلاج في بعض الأطفال كأمراض القلب أو نقص المناعة أو الربو أو العيوب الخلقية.

نصائح تقلل من فرص الإصابة

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك بعض النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومن تلك النصائح استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة وجود عدوى أو الشك، التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة، تهوية الغرف والصالات، ممارسة الرياضة فهي تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية والإصابة.