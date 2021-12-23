السعودية تحدد ضوابط العمرة للقادمين من مصر.. أبرزها الحصول على لقاح معتمد

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضوابط العمرة للمعتمرين القادمين من دولة مصر، في ظل انتشار جائحة كورونا العالمية ، وزيادة أعداد المصابين حول العالم، بالتزامن مع تلقي المملكة العربية السعودية طلبات رحلات العمرة، استعدادا لعمرة رجب المقبل، حيث وضعت المملكة اشتراطات محددة لكل دولة على حدة، يأتي على رأسها الحصول على فيروس كورونا المعتمد لديها.

وترصد «الوطن» ضوابط العمرة وشروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة، وفقا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع السياحة و أخبار الحج والعمرة ومستجدات الوضع على مدار الساعة.

ضوابط العمرة للمعتمرين القادمين من مصر

وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، فإن ضوابط العمرة، وشروط دخول أراضي المملكة للمصريين جاءت على النحو التالي:

ـ الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالعمرة، للإطلاع على الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلد المعتمر «مصر»، واختيار البرنامج المناسب.

ـ سداد قيمة البرنامج مشتملًا على الخدمات الأساسية السكن والنقل.

ـ تقديم المعتمر جواز السفر الخاص به إلى المكتب السياحي، وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

ـ تحقيق اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة، حيث يشترط إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة.

ـ إصدار وثيقة تأمين طبي.

ـ حصول المعتمر على لقاح ضد فيروس كورونا معتمدًا في المملكة العربية السعودية.

ـ حجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

الحكومة المصرية توافق على اشتراطات العمرة

ووافق مجلس الورزاء المصري، خلال اجتماعية الاسبوعي المنعقد اليوم، داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر «رجب وشعبان ورمضان»، من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.