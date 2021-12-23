الحكومة توافق على اشتراطات العمرة خلال اجتماعها بالعاصمة الإدارية

على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد منذ قليل، داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لأول مرة، وافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، والبالغ عددها 8 قرارات، فى كافة القطاعات، ومن ضمن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر «رجب وشعبان ورمضان»، من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

اشتراطات السعودية للمعتمرين

وتتضمن الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر «رجب وشعبان ورمضان»، من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، أن يكون عمر المتقدم للعمرة تجاوز 12 عاما قبل بدء الرحلة، بالإضافة إلى وجود جواز السفر الخاص بالمسافر ساري لمدة عام على الأقل، وأن يكون حاصلا على أيا من التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الشروط تقديم صورة 4×6 بخلفية بيضاء للحصول على تأشيرة العمرة، والاستفسار من خلال البوابة المصرية للعمرة عن اسم الشركة التي حجز من خلالها، ويتأكد من أنه تم تفعيلها كشركة منظمة للعمرة لهذا العام على البوابة.

تقديم شهادة معتمدة بالـ «qr code»

وأن تكون نتيجة تحليل pcr الخاص بكورونا سلبية على أن يجريه قبل السفر للعمرة بـ 48 ساعة أو 72 ساعة، وفقا لما تحدده الضوابط المنظمة للعمرة، وأن تتعدى المدة ما بين موعد سفره للعمرة وحصوله على الجرعة الثانية للتطعيم نحو أسبوعين.

كما يشترط تقديم شهادة معتمدة بالـ «qr code»، من وزارة الصحة بنوع التطعيم الذي حصل عليه، وأن يكون الشركة المتقدم إليها هي إحدى الشركات الأعضاء في غرفة شركات السياحة.