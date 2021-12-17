غرفة السياحة تدعو نظيرتها السعودية لعقد اجتماع استعدادا لموسم العمرة

وجّهت غرفة شركات السياحة المصرية، دعوة للأمين العام المكلف لاتحاد الغرف التجارية السعودية، حسين بن عبدالقادر، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية، لحضور اجتماعا مشتركا بمقر غرفة شركات السياحة بالقاهرة يوم الخميس المقبل.

ويناقش الاجتماع، الأسس والمحاور والخطوط العريضة لأليات العمل بين الشركات المصرية والسعودية لفتح باب تنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار بدء موسم العمرة لهذا العام، الذي من المنتظر أن ينطلق رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

النهوض بالعلاقات التجارية بين مصر والسعودية

وقال هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن هذا الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل، يهدف إلى النهوض بالعلاقات التجارية بين الجانبين المصري والسعودي في مجال العمرة.

وأضاف خلال الخطاب الوجّه إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى الوقوف على آخر المستجدات التي تمت بالأنظمة الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية بشأن العمرة.

إعداد العقود الخاصة بالعمرة

كما وجّه أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، خطابًا إلى اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، حتى تقوم بالتعميم على الوكالات السعودية لإعداد العقود الجديدة للعمرة للموسم الجديد بالنظام الإلكتروني، على أن تتضمن العقود بيانات الشركة المصرية، وأن تكون العقود موثقة من الغرفة التجارية كما جرت العادة في هذا الشأن.

وأوضح «إبراهيم» أنه لحين الإعلان عن الضوابط والقواعد المعمول بها لموسم العمرة الجديد من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية، وحرصًا على حسن سير العمل واتخاذ كافة السبل التي تضمن إنهاء إجراءات التوثيق بسهولة ويسر، فإن الغرفة تطالب اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بموافاتها بيان محدث بكافة الوكالات السعودية العاملة في العمرة والمفعلة على الأنظمة السعودية.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تعلن وزارة السياحة والآثار، خلال الأسبوع المقبل، عن الضوابط المصرية لأداء مناسك العمرة هذا العام، بعدما سمحت المملكة العربية السعودية بقدوم المصريين إليها، في إطار الحد من إجراءات فيروس كورونا.