شركات السياحة: الغموض يسيطر على ملف العمرة لتأخر الضوابط المصرية

أصبح موقف بدء رحلات العمرة للموسم الحالي «غامضا»، نظرا لعدم صدور الضوابط المنظمة للعمرة حتى الآن، على الرغم من إعلان السعودية فتح الباب، لاستقبال المعتمرين المصريين.

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه على الرغم من إعلان اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أن الضوابط المنظمة للعمرة ستصدر رسميا الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تصدر حتى الآن، وسط حالة من التجاهل التام من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، للشركات السياحية، وعدم إعلامها بالأسباب التي أدت لتأخر صدور الضوابط حتى الآن.

السياحة لم تصدر ضوابط العمرة حتى الآن

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن أكثر من مرة، أن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة جاهزة، وأن إعلانها متوقف فقط على سماح المملكة العربية السعودية للمصريين بأداء العمرة هذا العام، إضافة إلى إلغاء قرار المملكة بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها.

وتابع: «ألغت السعودية قرار تعليق دخول المصريين لأراضيها، وسمحت للمسافرين من مصر بأداء العمرة منذ أكثر من أسبوعين، ورغم ذلك لم تقم وزارة السياحة بإصدار الضوابط حتى الآن».

الضوابط قد تصدر هذا الأسبوع

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة انتهت بالفعل من الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام، إلا أن قرار بدء العمرة وتحديد أعداد المعتمرين تتداخل فيه حاليا عدد من الجهات، على رأسها اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نظرا لاستمرار جائحة كورونا، وظهور العديد من التحورات الخاصة بها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يجري الإعلان رسميا، عن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أكد في بيان، أن الضوابط المصرية للعمرة، ستصدر الأسبوع الماضي، بعد أن اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.