والدة الطفل المخطوف بالهرم: «جبت قرض من البنك عشان أدفع الفدية»

قالت «منى. ف» والدة الطفل الذي حررته أجهزة الأمن بالجيزة، من أيادي تشكيل عصابي تمكنت من اختطافه أعلى الطريق الأوسطي، إنها وقت الواقعة، كانت عائدة من الإسكندرية بصحبة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات وسائقها، وأن الجريمة حدثت على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الأوسطي، وفوجئت بشخصين يستقلان سيارة ملاكي، قطعا طريقها وتمكنا من خطف الطفل، وباستجواب السائق، حاول التنصل من الجريمة، وقال لي «ماعرفش حاجة عن الناس دي، وبدأ إيهامي في حالة الرعب، ماكنتش أتوقع أنه يطلع من كل دا».

ابني قعد 3 أيام مخطوف وكانوا حارمينه من الأكل

وأضافت والدة الطفل في تصريحات لـ«الوطن»: «بعد ابني مااتخطف حاولت بكل الطرق أعمل المستحيل عشان أرجع ابني تاني، ودفعت فلوس الفدية عن طريق القروض بمبالغ مختلفة، ربنا أعلم بحالي، ابني قعد 3 أيام مخطوف، وكانوا حارمينه من الأكل والشرب، كانوا طالبين ملايين الجنيهات لكي يعود ابني مرة أخرى، وبعد القبض عليهم اكتشفت أن العصابة المتهم بخطف نجلي، بتجار في الأعضاء البشرية، طوال الفترة كنت بنام في الشارع، وسط حالة من الرعب الشديد».

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما نجحت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على عصابة بتهمة خطف طفل عمره 6 سنوات من والدته عنوة، بعد أن اعترضت سيارة مجهولة طريقهما على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وتمكنت من خطف الطفل في وجود سائقها وتمكنوا من الهروب.

2 مليون جنيه وسبائك ذهبية

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن أفراد العصابة تمكنت من مساومة السيدة على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه، واستجابت السيدة لطلبهم ووفرت المبلغ، وهو عبارة عن مليون جنيه نقدا و2 مليون جنيه في شكل سبائك ذهبية، وسلمته لأفراد العصابة وبعدها حصلت على ابنها.

وتبين من التحريات أن السيدة كانت عائدة من الإسكندرية بصحبة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات وسائقها، وأن الجريمة حدثت على طريق «القاهرة- الإسكندرية»، وأنها فوجئت بشخصين يستقلان سيارة ملاكي وقطعا طريقها وتمكنا من خطف الطفل، وباستجواب السائق حاول التنصل من الجريمة.

سائق السيدة هو العقل المدبر للجريمة

وكشفت تحريات المباحث أن سائق السيدة هو العقل المدبر للجريمة، وأنه استعان بشخص آخر من جيرانه في محافظة كفر الشيخ وصديق الأخير، واتفق السائق والمتهم معهما على تنفيذ الجريمة وأعلمهما بخط سيره، ونجح المتهمون الثلاثة في الحصول على قيمة الفدية من السيدة حتى تمكنوا من إعادة الطفل بعد أن أوفت السيدة بوعدها واستجابت لطلبهم.

وحُرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة خطف طفل من والدته تحت تهديد السلاح.