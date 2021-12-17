عرض المتهمين بقتل محاسب الهرم لسرقته بالإكراه على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض 3 متهمين قتلوا محاسبا بالطريق الدائري بالهرم خلال محاولة سرقته بالإكراه على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل المخدرات وبيان إذا كانوا تحت تأثير المواد المخدرة خلال ارتكاب الواقعة من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا باصطدام سيارة ومصرع وإصابة 4 أشخاص، وبالانتقال تبين مصرع محاسب يدعى «أمير»، 21 عاما، وإصابة 3 آخرين.

المصابون أفراد تشكيل عصابي حاولوا سرقة المتوفى

وكشفت التحريات، أن المصابين الثلاثة هم أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه أعلى الطريق الدائري، وأضافت أنه خلال عودة المجني عليه من المهندسين استقل سيارة المتهمين «ميكروباص»، وفي الطريق قام أفراد التشكيل بتهديد المجني عليه بواسطة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وسرقوا هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وخلال سرقة باقي متعلقاته، قاومهم المجني عليه وأمسك بعجلة قيادة السيارة فاعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء في محاولة منهم لكي يترك عجلة القيادة، ولكن المجني عليه ظل ممسكا بها حتى اصطدمت السيارة في حاجز خرساني وانقلبت، وأسفرت عن وفاته، وإصابة أفراد التشكيل العصابي الثلاثة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.