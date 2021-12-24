سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-12-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة سعر الدينار الكويتي، خاصة لكثرة المصريين المغتربين بدولة الكويت الشقيقة، وما سجله من أسعار اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ومنها البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وغيرهم.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفق اخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 49.13 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.22 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، نحو 51.62 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة هذه الاسعار التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.74 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.58 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 51.62 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 49.13 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.