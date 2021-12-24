سلمى أبو ضيف: أتمنى تقديم شخصية حتشبسوت في عمل فني

هي واحدة من النجوم الشابة للدراما المصرية، استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة وتسلك طريقها في الفن، وتصبح من النجوم الذين يتمتعون بشعبية لدى الجمهور، فيتفاعل الجمهور مع أدورها ويتابعها، وشاركت الفترة الأخيرة، في حفل إعادة طريق الكباش التاريخي والأثري.

سلمى أبو ضيف تستعيد ذكريات حفل طريق الكباش

قالت الفنانة سلمى أبو ضيف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها سعيدة بمشاركتها في حفل طريق الكباش، وأنه تم اختيارها للمساهمة في الترويج للسياحة في مصر، لأن هذا شرف كبير لأي فنان أو فنانة، وأنها ستكون علامة وبصمة في تاريخها الفني.

وأضافت سلمي أبو ضيف، أنها لم تتردد لحظة للمشاركة في الاحتفالية، وخاصة أنها كانت تشارك كوكبة من النجوم منهم عمرو وهبة، وأسماء أبو اليزيد، ورامي عاشور.

سلمى أبو ضيف وتامر محسن

وتابعت سلمى أبو ضيف، أن المخرج تامر محسن هو كلمة السر في ظهور الفيلم بهذا الشكل، وأنها سعيدة بالتعاون معه، لأنه مخرج يملك وعيا لما يفعله، متمنية تقديم شخصية الملكة حتشبسوت، لأنها سيدة الملكات على مر التاريخ بحسب قولها.

واختتمت أنها ستكون إحدى ضيفات «بيت سيدتي الزجاجي» في موسم الرياض، حيث تستعد للسفر لاستضافتها.

يذكر أن احتفالية إعادة طريق الكباش، كانت احتفالية أسطورية بأنها قدمت مدينة الأقصر، في ثوبها الجديد بعد التجديدات التي شهدتها مؤخرا منها كورنيش النيل باستعراض المعابد الأثرية والمناظر الطبيعة للنيل، وبتقديم أيضا فيلم تسجيلي قصير يحكي اكتشافات وتاريخ مدينة الأقصر بمشاركة عدد من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، سلمى أبو ضيف، عمر ووهبة، ورامي عاشور.