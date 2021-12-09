كريم قاسم أمام سلمى أبو ضيف في «بحبك موت».. ضمن مسلسل «المشهد الأخير»

يظهر الفنان كريم قاسم في حلقة «بحبك موت» يوم 10 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن حكايات مسلسل المشهد الأخير الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم بطولة الحلقة الفنانة سلمى أبو ضيف، ليقدما سويًا قصة حب قوية، ويتضح من خلال الأحداث إذ كان كريم خائنا أم عاشقا.

كريم قاسم يشارك في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة

وكان كريم قاسم قد شارك مؤخرًا في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس بفيلمه القصير الحفرة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، في عرض عالمي أول للفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

معلومات عن فيلم الحفرة

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادى فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

أعمال الفنان كريم قاسم

وقد عُرض للنجم كريم قاسم أعمالًا درامية سابقة على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل مملكة إبليس بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا «لما كنّا صغیرین» الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض له فيلم ولاد رزق 2 وأيضًا سوّاح الذي حصد 35 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان سينمائي.

وعلى منصة نتفلكس، يمكنك مشاهدة 3 أعمال لكريم وهم فيلمه «سواح» للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبد الله، والفيلم العالمي The First Line.