كارول سماحة تشعل برنامج منى الشاذلي بالغناء والرقص: «تعا نمرح».. فيديو

أشعلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ستديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، بغناءها بعض الأغاني مع تأدية بعض الرقصات.

منى الشاذلي لكارول: إيه الأداء الحلو دة؟

وفور دخول كارول سماحة استديو البرنامج غنت أغنتيها «تعا نفرح تعا نمرح»، لتعلق عليها الإعلامية منى الشاذلي قائلة لها: «إيه الأداء الحلو دة؟.. لا كارول انطلقت».

وعلقت كارول سماحة على ألبومها الخاص بالكريسماس، قائلة: «هذا الألبوم كتير بيعنيلي لأنه حلمت فيه 8 أو 7 سنين اعمل ألبوم للكريسماس ويكون مختلف، لأن كتير موجود بالسوق ألبومات بلبنان خاصة اتعملت للكريسماس فحبيت اعمل شيء يكون جاز يذكرنا بأيام الخمسينات والستينات والاربعينيات، الألبوم جو موسيقي ومختلف».

وأشادت الإعلامية منى الشاذلي بتوقيت إنتاج ألبوم كارول سماحة، قائلة: «الألبوم دة صحيح نزلتيه في 2020 إنما كانت خطوة ذكية جدا وحلوة جدا، في عز كورونا، نزول الأغاني دي كان هدية من الهدايا بعد عام صعب جدا، أغاني مناسبات هتعيش طول الوقت، مفيش سنة مفيهاش ديسمبر ورأس السنة».

كارول سماحة عن ابنتها: عندها 6 سنين.. والمذاكرة معاها مش سهلة

وتحدثت كارول سماحة عن ابنتها «تالا»، متابعة: «المذاكرة معاها مش سهلة، خاصة إن الدراسة أونلاين وهي طفلة، لسة ملحقتش تاخد مع سيستم المدرسة، فقعدت أونلاين كتير وافتكرت كله لعب وهزار، ولما ابتدى الجد السنة دي بدأ التركيز، موضوع التعليم بالنسبة ليا لا هو هزار أو رفاهية أو حاجة جانبية، بالرغم إن تالا عندها 6 سنين بس».

وفي 22 أكتوبر طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «يا شباب يا بنات»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والكليب كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.