تعرف على مواعيد عرض برنامج منى الشاذلي وأبرز ضيوف اليوم

يحرص عديد المشاهدين على متابعة برنامج «معكم منى الشاذلي»، إذ تسعى «الشاذلي» إلى جذب أنظار الجماهير من خلال استضافة العديد من النجوم في لقاءات حصرية، ما يجعل مواعيد عرض برنامج معكم منى الشاذلي، في مقدمة العمليات الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل»، لاسيما في الساعات الأخيرة.

مواعيد عرض برنامج منى الشاذلي

يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد عرض برنامج منى الشاذلي لمتابعة حلقات البرنامج، خاصة بعد حلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وظهورها الأول بعد رحلة علاج طويلة.

ويُبث برنامج منى الشاذلي عبر شبكة قنوات «cbc» خلال سهرة الخميس والجمعة في تمام الساعة 9 مساء، ويعاد السبت والأحد الساعة 11 مساءً.

منى الشاذلي استضافت أمس ظافر عابدين

واستضاف برنامج منى الشاذلي في حلقة أمس، الفنان التونسي ظافر العابدين، حيث تحدث عن رحلة حياته الشاقة قبل دخوله لعالم الفن، وتحقيقه حلم إخراج وتمثيل أول فيلم له، إذ مكث في الإعداد له حوالي عامين، وتطرقت الإعلامية منى الشاذلي معه في موضوعات كثيرة كانت محل اهتمام الجمهور ما جعلها تريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ضيوف حلقة اليوم مع منى الشاذلي

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي اليوم أبطال فيلم «الحفرة»، في تمام الساعة 9 مساء، ويتحدث أبطال الفيلم عن كواليس العمل كأول إنتاج لكريم قاسم وأول تجربة إخراجية لعمرو عابد، كاشفين عن أبرز الصعوبات التي واجهتهم خلال فترة إعداد الفيلم المواقف التي جمعتهم وكواليس العمل.

وينضم للقاء أيضا أحمد البنهاوي،وصدقي صخر، بطلي فيلم «الحفرة»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وعُرض الفيلم ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم الـ43، إذ يكشفان كواليس العمل الفني وأبرز المواقف الطريقة التي تعرضوا لها خلال التصوير.

تردد قنوات cbc العامة:

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

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