كارول سماحة: «مش عيب المرأة تساعد جوزها بالبيت والمصاريف».. فيديو

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إن العلم هو سلاح الإنسان خاصة المرأة، «المرأة اليوم لو ما تعلمت ما فيها بعدين تشتغل وتستقل وتشارك البيت مع زوجها، مش عيب ومش غلط المرأة تساعد الرجل بالبيت والمصاريف، وفي النهاية هذا الشيء يرجع لكل زوج وزوجة».

العلم هو سلاح المرأة.. وكان نفسي أكون محامية

وأضافت كارول سماحة، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها كانت تتمنى أن تكون محامية حال عدم دخولها عالم الفن، «بحب أكون محامية، بحب القصص اللي ليها علاقة بالعائلة والطلاق والزواج والأطفال والقضايا الاجتماعية».

عندي رغبة داخلية للدفاع عن المظلوم

وتابعت: «عندي رغبة داخلية إني أدافع عن المظلوم أو شخص حقه مأكول بغض النظر عن كان هذا الشخص رجل أو مرأة، أحب يكون عندي دور اجتماعي».

تطوعي بالصليب الأحمر اللبناني من أحلى سنين حياتي

وأوضحت أنها انضمت إلى إحدى المؤسسات المجتمعية لمدة 5 سنوات بالصليب الأحمر اللبناني، «كنت متطوعة وخدمت لمدة 5 سنوات الكبار في السن، كنت بهتم بهم وأكلهم، بعدين بقيت مسعفة للجرحى، فيه أوقات كنا بنقعد 12 ساعة في المركز بخدم ومش باخد فلوس، دي من أجمل أيام حياتي سعادتي حقيقية فعلا».

التعليم بالنسبة ليّ لا هزار ولا رفاهية

وتابعت: «المذاكرة مع بنتي تالا مش سهلة، خاصة إن الدراسة أونلاين وهي طفلة، لسة ملحقتش تاخد مع سيستم المدرسة، فقعدت أونلاين كتير وافتكرت كله لعب وهزار، ولما ابتدى الجد السنة دي بدأ التركيز، موضوع التعليم بالنسبة ليا لا هو هزار أو رفاهية أو حاجة جانبية، بالرغم إن تالا عندها 6 سنين بس».