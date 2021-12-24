مدير شركة يمنح أحد موظفيه إجازة لمشاهدة فيلم «سبايدر مان»: مجتهد

قال خالد بكري، مدير في إحدى الشركات، والذي وافق على منح إجازة لأحد الموظفين لكي يتمكن من مشاهدة فيلم «سبايدر مان»، إن هذا ليس «تسيبا» ولكن هذا الموظف مجتهد وملتزم، و«بيجي على نفسه كتير عشان خاطر شغله، ولما يجي يطلب طلب زي ده مقدرش أقوله لا».

«أنا مدير رخم»

وتابع «بكري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس: «أنا مدير رخم برضه، لكن مع اللي بيحاول يبقى فهلوي معايا في الشغل، لكن اللي بلاقيه مجتهد، ويؤدي عمله كما يجب، مينفعش أرفض طلبه».

وأضاف أنه اشترط على الموظف أن يذهب لمشاهدة الفيلم ولكن لا يحكي له تفاصيله عند العودة، موضحًا: «قولتله متحرقليش الفيلم»، مشيرًا إلى أن الموظف كان «لسة جاي من إجازة، وقالي صحابي كانوا متفقين يروحوا السينما وأنا عاوز أروح معاهم، فقولتله أنت مش تروح بس، أنت تروح على حسابي كمان».

ولفت إلى أن الموظف رفض أن يذهب على حساب مديره، موضحًا أنه حديث التخرج ويعمل منذ عدة شهور فقط، ولكنه مجتهد جدًا في عمله.

حالة من الجدل

وتداول عدد كبير من مستخدمي «فيس بوك» منشورا لأحد المديرين، ذكر فيه أنه لم يتردد في إعطاء موظف لديه إجازة يوم كامل؛ لمشاهدة فيلم سبايدرمان مع أصدقائه في السينما، الأمر الذي جعلهم يتمنون مديرا مثله.

وقال خالد بكري، 40 عامًا، مهندس ومدير أحد المشروعات التابعة لشركة متخصصة في إدارة المنشأت، إن هناك حالة من التفاعل الكبير على منشوره من قبل رواد «فيس بوك»، الأمر الذي تطور إلى تقدم عدد كبير من الشباب بطلب للعمل معه، موضحًا أن تصرفه مع موظفه الشاب نتاج لمجهوده في العمل، واهتمامه بتطوير ذاته؛ إذ أنه لا يتأخر عن كل ما يخص العمل حتى إذا كان في إجازته.