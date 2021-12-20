«Spider-Man: No Way Home» يحقق إيرادات قياسية: الثالث عالميا

حقق فيلم «Spider-Man: No Way Home» إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر العالمي، والتي وصلت إلى 587.2 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن انحفاض الإيرادات بسبب انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، إلا أن تم تصنيف إيرادات الفيلم كثالث أعلى افتتاحية لفيلم في تاريخ إيرادات السينما.

«مارفل ستوديوز» تخصص 100 مليون دولار للدعاية لـ «Spider-Man: No Way Home»

وكشف موقع «فارايتي»، في تقريره الصادر، أن إيرادات الفيلم تم تصنيفها كثالث أكبر ظهور عالمي في التاريخ بعد فيلم «Avengers: Endgame» الذي حقق 1.2 مليار دولار، وفيلم «Avengers: Infinity War» الذي حقق 640 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن أول فيلمين تم افتتاحهما في الصين، التي تعد حاليًا أكبر سوق للسينما في العالم، بينما لم يتم تحديد موعد لإطلاق فيلم «No Way Home» هناك حتى الآن.

وعلى المستوى المحلي، حقق فيلم «Spider-Man: No Way Home» مبلغ 253 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى 334.2 مليون دولار أخرى من الخارج ليصل إجمالي الإيرادات خلال 3 أيام، 587.2 مليون دولار من جميع أنحاء العالم، وخصصت شركتا «سوني» و«مارفل ستوديوز» مليون دولار لإنتاج الفيلم وما لا يقل عن 100 مليون دولار أخرى لجهود التسويق العالمية.

توم روثمان: الإيرادات التاريخية تؤكد التأثير الثقافي الذي لا مثيل له

من جهته، قال توم روثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موشن بيكتشر جروب»، المملوكة لـ «سوني بيكتشرز إنترتينمنت»، في بيان صحفي: «الإيرادات التاريخية في نهاية هذا الأسبوع، من جميع أنحاء العالم وفي مواجهة العديد من التحديات، تؤكد مجددًا التأثير الثقافي الذي لا مثيل له الذي يمكن أن تحدثه الأفلام المسرحية الحصرية عندما يتم إنتاجها وتسويقها برؤية وتصميم».

وأضاف: «نحن جميعًا في (سوني بيكتشرز) ممتنون للغاية للموهبة الرائعة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، التي أنتجت مثل هذا الفيلم التاريخي.. بفضل عملهم الرائع، يمكن للجميع في عيد الميلاد هذا العام الاستمتاع بهدية الشاشة الكبيرة لأقوى بطل في عام 2021»