صابر الرباعي يكشف حقيقة القبض عليه هو ومدير أعماله لحيازتهما مخدرات

أكد صابر الرباعي أنه كان يتمنى غناء قصيدة «زيديني عشقًا» التي غناها الفنان كاظم الساهر، لافتًا أنه يحب حضور حفلات كاظم الساهر وشيرين وماجد المهندس وأنغام وهاني شاكر وريهام عبدالحكيم.

وأوضح «الرباعي»، خلال لقائه مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه لم يغني أغنية «صابر وراضي»، رغم أنها كانت مكتوبة له، وذلك بسبب شعوره بالنرجسية في كلماتها، مشددًا على أنه لم يندم لعدم غنائها ونجاحها بصوت المطرب الكبير جورج وسوف.

ولفت صابر الرباعي إلى أنه كان من المطربين الذين ساهموا في انتشار الأغنية التونسية، نافيًا ما تردد عن أنه لم يدعم وطنه تونس في أزمته.

بتخض من سيرة اشاعات الموت

ونفى «الرباعي»، ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين المطرب حسين الجسمي، مبديًا استعداده للغناء معه في أي حفل أو مهرجان وطني، مؤكدًا أنه يحبه ويحب أغانيه.

وأضاف: «مبخافش من الموت، لكن بتخض من شائعات الموت، خوفًا على أهلي وأولادي وعائلتي، ومبحبش الشائعات دي، خصوصا وأنا بعيد عنهم لأنها أكيد بتهزهم وتخليهم في وضع مخيف»، لافتًا أن أخبار وفاة الملحن المصري خالد البكري وخبر وفاة المطربة ذكرى صدموه وقتها.

وقال صابر الرباعي، إنه يحب أن يحزن وحده دون مشاركة أحد، ودون أن يراه أحد، لافتًا إلى أن أخبار القبض عليه هو ومدير أعماله علي المولى، في مطار لندن، لحيازتهما مخدرات، كانت مجرد شائعة أطلقها أحد المواقع التونسية، لافتًا أنه كان موجودا وقتها في تونس، ويحتفل بعيد ميلاد ابنه الذي يوافق عيد الحب، مؤكدًا أنه طلب حق الرد عليهم وقتها.