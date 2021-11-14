صابر الرباعي لـ«الوطن»: سعيد بالغناء في مدينة الإسكندرية

تواجد الفنان صابر الرباعي مؤخرًا في مصر، وذلك لمشاركته في إحياء حفلتين ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30 الأولى كانت في مدينة الإسكندرية على خشبة مسرح سيد درويش، والثانية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

صابر الرباعي على خشبة مسرح الإسكندرية

وعن حفلته في الإسكندرية عبر صابر الرباعي عن سعادته، حيث قال إنه أحد أحلامه منذ فترة طويلة أن يغني على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية وكان يحلم أن يتحقق، مؤكدًا على سعادته بغناء على بالإسكندرية «سعيد جدًا أني غنيت هنا»

وأكد الرباعي على سعادته بمقابلة جمهور الإسكندرية، متابعًا أنه سعيد بمقابلة جمهور الإسكندرية، لأنه يجيد سماع الأغاني الجميلة ويتفاعل معها بشكل جيد، مضيفًا أن ذلك أحد أسباب سعادته.

أما عن مشاركته في مهرجان الموسيقي العربية، فقال أنه يحرص دائمًا على أن يتواجد في دورات المهرجان المختلفة لأن له مذاق خاص وجمهوره متميز.

تفاصيل حفلات مهرجان الموسيقي العربية

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية كان قد انطلق يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر ويمتد حتى غدًا الإثنين الموافق 15 نوفمبر، وكان قد أحيا حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد أما حفل الختام فيكون من نصيب السيدة ماجدة الرومي.

وشارك أيضا عدد كبير من المطربين في مهرجان الموسيقي العربية منهم «مدحت صالح، وهاني شاكر، وعلي الحجار وعاصي الحلاني، ووائل جسار، وصابر الرباعي وأصالة، وجنات، ومحمد عساف، وفايا يونان، وأحمد سعد، ومحمد الحلو ونادية مصطفى، وإيمان عز الدين، وصابرين النجيلي، ومحمد حسن».

يذكر أن صابر الرباعي يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيته الجديدة وذلك قبل انتهاء العام وبداية العام الجديد.