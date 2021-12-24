صابر الرباعي: صوت حسن شاكوش أقرب لأصوات المطربات

علق الفنان صابر الرباعي على تقليد مطرب المهرجانات حسن شاكوش لأغنيته «بتحدى العالم» قائلًا: «الطبقة اللي بيغني فيها مهياش متوفرة عند الفنانين الرجال، لأنها تكاد تقترب من طبقة المطربة أكثر من المطرب، وصوت امرأة أكتر من صوت رجل، لأن طبقته عالية، وهو ممكن ميغنيش قرار ويغني جواب، وجواب الجواب اللي عنده مش متوفر في كل الأصوات»، موجهًا له التحية فيما يغنيه.

ورفض «الرباعي» خلال لقائه مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» التعليق على قرار وقف «شاكوش» من نقابة المهن الموسيقية، مضيفًأ: «أنا لا أتدخل فيما لا يعنيني، وإيه اللي قاله ولازم نشوف السبب الرئيسي، لأن الغناء وطريقة الغناء وآداب الغناء فيها حد فاصل».

وتابع صابر الرباعي، «لما النقيب الفنان الكبير هاني شاكر ياخد قرار بهذه الخطورة وبهذا الحزم أكيد فيه سبب لكن أنا بقول إنه قرار صعب».

وعلق «الرباعي» على صورة الفنان رامز جلال، ووصفه بأنه إنسان ليس له حدود بسبب برامج المقالب التي يقدمها، مشيرًا أنه يوجه التحية للفنان أشرف عبدالباقي، ونجوم مسرح مصر، معتبرًا أنه خلق جيلا جديدا من الفنانين الكوميديان الشباب.

واعتبر صابر الرباعي، أن أفضل هدية جاءت له هي أبناؤه، وأنهم هدية الله سبحانه وتعالى، له، لافتًا إلى أن لديه 3 أولاد وبنتين.