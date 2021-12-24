ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفلبين إلى 326 شخصا و58 في عداد المفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار «راي»، الذي اجتاح الفلبين، خلال الأسبوع الماضي، إلى 326 شخصا، وقال «المجلس الوطني للحد من المخاطر»، اليوم الجمعة، إنّ 661 شخصا أصيبوا، فيما لا يزال 58 آخرين في عِداد المفقودين، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن إن - الفلبين».

إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المنكوبة

وكانت السلطات في الفلبين، أجلت أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المنكوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية، ووصل الإعصار «راي» الذي أصبح أحد أقوى الأعاصير في تاريخ الفلبين الحديث، ساحل البلاد في 16 ديسمبر الجاري وتسبب في حدوث انهيارات طينية وفيضانات.

وضرب«راي»، وسط الفلبين وجنوبها مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كلم/ساعة، ما أدى إلى اقتلاع أسقف المنازل ودمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارا، وفقًا لما ذكرته شبكة «فرانس 24»، الإخبارية الفرنسية.

وكان الجيش الفلبيني، نشر في وقت سابق، صور جوية، كشفت عن دمار كبير بالمناطق المتضررة، فيما أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس الخميس، إلى تأثر أكثر من 3 ملايين شخص بشكل مباشر بالدمار الذي أحدثه إعصار راي، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع فضلا عن نقص المياه.

«الجارديان»: الحجم الحقيقي للدمار جرّاء الإعصار لا يزال مجهولاً

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنّ الحجم الحقيقي للدمار، جرّاء إعصار «راي»، لا يزال مجهولاً بسبب انقطاع الاتصالات، والأضرار التي لحقت بالطرق والموانئ والمطارات.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المعروف اختصارا باسم «أوتشا»، قال في وقت سابق، إن أكثر من 200 بلدية لا تزال بدون كهرباء حتى مساء أمس الأول الأربعاء.