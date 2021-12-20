ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «راي» في الفلبين إلى 208 قتلى

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء إعصار «راي» الذي ضرب الفلبين، إلى 208 قتلى، فيما أصيب ما لا يقل عن 239 شخصا وفقدان 52 آخرين، وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن حصيلة الضحايا يجعل «راي» واحدا من أكثر العواصف دموية التي تضرب الفلبين في السنوات الأخيرة.

وأدى إعصار «راي»، إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في كثير من المناطق بـ البلاد، بعد تدمير أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم العديد من المساكن.

وكان «راي»، ضرب يوم الخميس الماضي، جزيرة «سيارجاو» السياحية الشهيرة، وكان إعصاراً فائق القوة، وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.

أكثر من 300 ألف شخص يضطرون إلى ترك منازلهم بسبب الإعصار

واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس الماضي بسبب الإعصار، وأظهرت صور جوية نشرها جيش الفلبين دمارا كبيرا في المناطق المتضررة.

ونشر السلطات، آلاف من عناصر الجيش والشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضرراً.

وفي إقليم كردستان العراق، اجتاحت الفيضانات مدينة «أربيل» عاصمة الإقليم، يوم الجمعة الماضية، جراء موجة أمطار غزيرة ضربت المنطقة وخلفت أضرارا بشرية ومادية في عدة مناطق.

وشهدت أربيل، الخميس الماضي، سقوط أمطار غزيرة، تسببت بفيضانات وخسائر بشرية، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة، كما أدت الأمطار الكثيفة، الى سقوط «جسر الكوير» الحديدي وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل.

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أمس الأحد، إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة في المحافظة احتراما لـ ضحايا الفيضانات التي شهدها الإقليم، وقال خوشناو، إن مياه الفيضانات اجتاحت 15 ناحية وقرية، وتسببت بموت 12 شخصا ولا تزال جثتا اثنين منهم مفقودتين.

أربيل: حجم الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات بلغ نحو 20 إلى 21 مليار دينار

وأضاف المسؤول الكردي، إن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات بلغ نحو 20 إلى 21 مليار دينار، وأشار محافظ أربيل، أن الفيضانات تسببت بـ أضرار لـ 402 منزل، و867 سيارة جزء منها يعود للدولة، بالإضافة إلى 153 محلا تجاريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال رئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني، إنه تم تخصيص مبلغ مليار دينار لمساعدة المنكوبين بالحادثة.