تضامن جنوب سيناء تعلن شروط وموعد مسابقة الأم المثالية والأم البديلة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة جنوب سيناء، عن مسابقة الوزارة لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، والتي تمهد لاختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وقال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى توزيع المسابقة وشروطها علي كل مجالس المدن، بالإضافة إلي إعلانها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال «عبد الغفار» إن الدكتورة نيڤين قباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، حددت 6 فئات مستهدفه هذا العام ما يؤدي إلى إعطاء فرصة لفئة من السيدات كانت غير مستهدفة.

فئات مسابقة الأم المثالية

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أنه جرى تحديد فترة شهر للتقديم واستقبال أوراق المتقدمات في هذه المسابقة، طبقا للشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة، موضحا أن مدة التقديم للمسابقة 30 يوما تنتهي يوم 20 يناير 2022، وقال إن الفئات المستهدفة هذا العام هي:

１- الأم المثالية الطبيعية.

２- الأم البديلة أو زوجة الأب.

３- الأم من ذوي القدرات الخاصة.

４- الأم لابن أو ابنة من ذوي القدرات الخاصة.

５- أم في مؤسسات الأطفال المحرومين.

６- أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

شروط المسابقة والأوراق المطلوبة

وأكد زيدان عبد الغفار، أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت شروط وضوابط المسابقة وهي ألا يقل سن المتقدمات عن 50 عاما، الإلمام بالقراءة والكتابة، ألا يزيد عدد الأبناء عن خمسة، أن يكون الأبناء حاصلين على مؤهل تعليمي سواء كلية أو دبلوم، ولا يشترط شهادة بالنسبة لذوي القدرات الخاصة ذهنيا، موضحا أن الأم تكتب قصتها عن طريق السرد القصصي، وقال إن الأوراق المطلوبة هي:

1- صورة بطاقة الأم سارية وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

2- قيد عائلي موضح به عدد الأبناء.

3- صور من الشهادات العالمية التي حصلت عليها الأم والأبناء.

4- بحث اجتماعي.

5- رقم هاتف للتواصل مع الأم.

6- إقرار بعد وجود صلة قرابة لأي متقدمة بشخص في التضامن.

7- برنت من التأمينات ومفردات مرتب حديث.