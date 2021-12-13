الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث المئات من ذوى القدرات الخاصة عن بطاقة الخدمات المتكاملة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى، بعد التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، لتحديد الكشف الطبي لبيان درجة الإعاقة، حيث يقوم طالب الخدمة بالحجز وتحديد موعد الكشف الطبي، ثم تظهر نتيجة الكشف خلال 10 أيام، وعلى الفور يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة.

رحلة بطاقة الخدمات المتكاملة من الصحة للتضامن

وأكد خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه بعد إتمام الشخص ذوي الإعاقة الكشف الطبي واعتماد نوع الإعاقة، يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هــنــا للحصول على موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفي.

ولفت «خليل»، إلى أنه بعد التسجيل على موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة2021، يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لإصدار بطاقـة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدعي إعاقة

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية تعمل على حوكمة الإجراءات، والربط الشبكي، يساعد على الحوكمة، ومنع التحايل، مشيرا إلى أن هناك أسس تمت على يد خبراء للتقييم الوظيفي لذوى الإعاقة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أيمدعي إعاقة.

وأشار إلى أنه يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب، الجمع بين معاشين، الكشف المجاني في المستشفيات، الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس، الدمج في المعاهد والجامعات، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.