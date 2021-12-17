«التضامن الاجتماعي» خلال أسبوع.. مؤتمرات وعروض مسرحية ولقاءات بفنانين

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 10 حتى 17 ديسمبر الجاري، عددًا من الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة.

أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

وجاءت الأنشطة وفقا لما نشرته وزارة التضامن في تقرير لها، كالتالي:

السبت 11 ديسمبر

• القباج تشهد احتفالية اليوم العالمي الدولي للمتطوعين بالمتحف القومي للحضارة بالتعاون مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وتكرم أفضل المتطوعين لعام 2021.

• التضامن الاجتماعي تنظم زيارة تعريفية لأبناء مصر للأزهرالشريف، وذلك في إطار جهود التربية الوطنية والدمج المجتمعي للأطفال فاقدي الرعاية.

الأحد 12 ديسمبر

• وزيرة التضامن تكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، وتتيح لهم فرصة «حياة جديدة» من خلال مشروعات تمكين اقتصادي لتحسين جودة حياتهم.

• التضامن الاجتماعي تواصل جهودها المستمرة في إنقاذ المواطنين بلا مأوى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وتنقلهم إلى مؤسسات الرعاية بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

• وزيرة التضامن تلتقي مع بعثة البنك الدولي لمراجعة إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.

وزيرة التضامن تستعرض جهود تعزيز نظم الحماية الاجتماعية

• القباج تستعرض جهود مصر في تعزير نظم الحماية الاجتماعية خلال الندوة العربية «تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي».

• وزيرة التضامن تلتقي بالفنان أشرف عبد الباقي لتعزيز التربية من خلال الفن، والتعاون في تشكيل فرق مسرحية من ذوي الإعاقة والأيتام.

الإثنين 13 ديسمبر

• فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية ينقل مواطن مسن بلا مأوى بمحطة سيدي جابر، وينسق مع هيئة الاسعاف للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

• التضامن الاجتماعي تبدأ تنفيذ الوحدة الأولى من دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بالأسمرات.

• وزيرة التضامن تشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

الثلاثاء 14 ديسمبر

• التضامن الاجتماعي تعلن الانتهاء من عروض مسرح الشارع «2 كفاية» بقرى حياة كريمة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مستفيد.

• بنك ناصر يتخذ إجراءات جديدة لتيسير إتاحة خدماته البنكية للمكفوفين، وضعاف الإبصار، بفروعه.

• بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية العلوم جامعة بنها؛ لتعزيز الشراكة في مجال البحوث.

الأربعاء 15 ديسمبر

• وزيرة التضامن تشارك «قادرون باختلاف» في زيارتهم للكلية الحربية في إطار التوجيه الرئاسي بدمجهم بكافة مناحي المجتمع.

• وزيرة التضامن توجه بصرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة في منتصف ديسمبر الجاري، ووصول عدد المحافظات التي استخرجت بطاقات ميزة إلى 16 محافظة.

• المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحتفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصل بإجمالي مستفيديها إلى أكثر من ألف فرد في مؤسسات الرعاية التي تشرف عليها تحت مظلة الوزارة.

الخميس 16 ديسمبر

• وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن، ومصابي الحوادث الإرهابية، والمستحقين لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة لهم.

• التضامن الاجتماعي تعقد لقاء تشاوريًا مع القطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني في إطار الإعداد لمؤتمر «المبادرون»؛ لتيسير سبل الإتاحة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

• التضامن تعلن تنفيذ المرحلة الأولى من تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» في 53 معهد «عالي ومتوسط»، وتصل إلى 26 ألف طالب.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم حلقة نقاشية تتناول نتائج بحث ظاهرة «التيك توك.. المشكلات والحلول».