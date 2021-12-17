الاستعلام عن تكافل وكرامة في خطوتين ورقم شكاوى التضامن الاجتماعي

اهتمام كبير من نحو 3.8 مليون أسرة، مستحقي الدعم النقدي شهريًا بقيمة إجمالية تزيد عن المليار ونصف المليار جنيه، بالاستعلام عن تكافل وكرامة، التي بدأ صرف المعاش الخاص بها في 15 ديسمبر الجاري، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل» للحصول على الدعم الذي تمنحه لهم الدولة مع تسهيل الأمر بالاستعلام عن طرق الرقم القومي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

الاستعلام عن تكافل وكرامة

ووفقا للتضامن، فإن هناك عدة طرق للاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2021 وهى على النحو التالي:

- في الخطوة الأولى يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg، ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة.

- في الخطوة الثانية يكتب المستعلم الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك ثم الضغط على استعلام وبالفعل ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

بيانات أخرى تظهر للمستعلم

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2021

وفي سياق متصل كانت قد خصصت التضامن الاجتماعي رقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة2021-2022، للاستعلام عن بطاقات صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وبحث التظلمات، ومعرفة الأسباب وراء إيقاف الصرف.

ونوهت الوزارة عن الرقم الذي خصصته للأسباب السابق ذكرها وهو الخط الساخن رقم 19680 لمعرفة نتيجة التقديم على الدعم النقدي المشروط، كما خصصت البريد الإلكتروني لاستقبال والرد علي الشكاوى «tk.grievance@moss.gov.eg».