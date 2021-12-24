«المهندسين» تنظم ملتقى توظيفيا وورش تدريب لحديثي التخرج

أعلنت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين المصرية تنظيم ملتقى التوظيف الهندسي برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022 المقبل، بفرع الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية.

ملتقى التوظيف الهندسي

وأوضحت نقابة المهندسين، في بيان لها، أن ملتقى التوظيف الهندسي يستهدف توفير فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات الهندسية كافة، كما طالبت النقابة الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بملتقى التوظيف التسجيل من خلال اللينك التالي من هنـــا.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين عن تنظيم يوم توظيفي بمشاركة عدد من الشركات لتوفير فرص تدريب للأعضاء لا سيما حديثي التخرج، كما نظمت عددًا من المحاضرات المجانية في مختلف تخصصات الشعب الهندسية التابعة للنقابة.

ورش تدريب بنقابة المهندسين

من ناحية أخرى أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن يوم ورش شباب المهندسين، وتنظمه لجنة الشباب بالنقابة «Youth Closing Workshops»، موضحة أنه سيتم تقديم مجموعة من الندوات خلاله لكبرى الشركات الهندسية:

- PLC & SCADA by siemens

- Smart Panels by Schneider Electric

- Smart Circuit Breakers by Schneider Electric

-DCS system by YOKOGAWA

- Green Building in Architecture

- Energy Management

- C.V. Writing

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه سيتم خلال اليوم إجراء السحب على الفرص التدريبية المقدمة من معمل «شنايدر إليكتريك» بالنقابة العامة وفقا للخصائص والمميزات الآتية:

- 10 دورات تدريبية مجانية.

- 10 دورات تدريبية بتخفيض 50%.

وبخصوص موعد ورش الموعد ستعقد غدا السبت الموافق 25 ديسمبر الساعة 10صباحا بمسرح النقابة العامة للمهندسين، والتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــا.