التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الدائري «لو جاي من المنيب للمعادي»

أعلنت محافظة الجيزة بداية من اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى منتصف الشهر المقبل وتحديدًا الخميس 13 يناير 2022، عن تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائري من شارع البحر الأعظم والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي والمؤدى إلى مناطق المعادي والقاهرة الجديدة، وعليه سيتم غلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه، ويأتي ذلك في إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق.

وكلفت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن تطبيق موعد الغلق الطريق السابق ذكره لتنفيذ توسيع الطريق الدائري يبدأ من الساعة 6 صباح على مدار 24 ساعة وذلك خلال الفترة المذكورة، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض التحويلات المرورية.

التحويلات المرورية لو قادم من المنيب ورايح والتجمع والمعادي

- يستطيع المواطن القادم من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائري المؤدى لمناطق المعادي والقاهرة الجديدة يسلك (شارع البحر الأعظم حتى ما بعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائري المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم).

- كما يمكن لقائد المركبة، الصعود أعلى الطريق الدائري في اتجاه المريوطية والهرم وصولًا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائري والاتجاه المؤدى إلى مناطق المعادي والقاهرة الجديدة.

علامات استرشادية لقائدي المركبات

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في إطار حرصها على سلامة المواطنين، بنشر الفرق المرورية ووسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة التي تم الإعلان عنها.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات المرورية في تلك المنطقة السابق ذكرها.