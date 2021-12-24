عبد المنعم إبراهيم.. 97 عاما على ميلاد «فتافيت السكر»

بوجه طفولي وملامحه القادرة على إثارة الضحك بدون حديث، استطاع الفنان عبد المنعم إبراهيم، أن يصنع البهجة في قلوب العديد من الجمهور، كما تمكن من جعل الأدوار الثانوية بطولات مطلقة له، من خلال الشخصيات المختلفة التي قدمها على الشاشة والتي ظلت معظمها عالقة في أذهان المتابعين حتى الآن.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد المنعم إبراهيم، الذي ولد في 24 ديسمبر 1924، الذي استطاع بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، أن يلتحق مع أستاذه زكي طليمات، بفرقة المسرح الحديث.

بدايات عبد المنعم إبراهيم مع المسرح

لتكون بدايات الفنان عبد المنعم إبراهيم، من خلال المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات المتميزة، والتي كان منها: «مسمار جحا»، و«ست البنات»، لينضم بعدها إلى فرقة إسماعيل ياسين، ليدخل بعد ذلك في مجال السينما من خلال الأدوار الثانوية، فكان من أبرز أعماله السينمائية، «أضواء المدينة»، و«إشاعة حب»، «الزوجة رقم 13»، و«إسماعيل يس في الأسطول».

كانت أشهر ما تميز واشتهر به الفنان عبد المنعم إبراهيم، هو عدد كبير من الإفيهات، التي أطلقها من خلال أعماله السينمائية، وما زال الجمهور يردد معظمها حتى الآن.

«يا لك من شنقيط»

قال الفنان عبد المنعم إبراهيم، جملة «يا لك من شنقيط»، من خلال تجسيده لدور مدرس لغة عربية، الذي قدمه من خلال أحداث فيلم «إسماعيل يس في البحرية»، حينما قالها للشاويش «عطية»، أثناء مشاجرته معه، مما أغضب الأخير.

«كدة برضه يا سونه يا خاين»

من ضمن أحداث فيلم «إشاعة حب»، وأثناء تقليده للنجمة هند رستم، قال الفنان عبد المنعم إبراهيم، «كده برضه يا سونه يا خاين»، والتي أدهشت العديد من الجمهور حينها.

«العلبة ديه فيها إيه؟»

عندما لعب الفنان عبد المنعم إبراهيم، دور البطولة في فيلم «طاقية الإخفاء»، حيث قال «العلبة ديه فيها إيه؟»، فكانت نتيجتها أنه أدخل العديد من الجمهور في نوبة ضحك.

«اتعلم إزاي تعامل الجنس اللطيف يا بغل أنت»

قدم الفنان عبد المنعم إبراهيم، من خلال فيلم «سكر هانم»، شخصية «فتافيت السكر»، التي تُعد من أشهر الأدوار الكوميدية التي قدمها النجم الراحل، والتي تركت أثراً في قلوب محبيه حتى الآن.