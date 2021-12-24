نظر قضية مد فترة الدعوة لانتخابات نادي الزمالك الأحد المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الأحد المقبل، الموافق 26 ديسمبر أولى جلسات الدعوي المقامة من حسين محمد حسين المحامي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي طالب فيها، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي، بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 2021 /11 /23، وتعيين لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشباب والرياضة، تدير النادي لحين الدعوة للانتخابات.

وأكد المحامي في دعواه، أن مطالباته المذكورة، جاءت تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، والقاضي منطوقه:

بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك حتى انتهاء ولايته، ونفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها بطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025، بالمخالفة للتعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من القانون رقم 71 لسنة 2017.

كما طالب، بإلزام وزير الشباب الرياضة، بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025.

حسين: كل ما يهمنا حماية كيان النادي

وأوضح المحامي، أن كل ما يهمه في هذا المقام، هو حماية كيان نادي الزمالك، وإلا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمة السالف ذكره وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن الأفضل، أن يستخدم وزير الشباب والرياضـة الرخصة المخولة له، بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022، وتعيين لجنة مؤقتة، طبقا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية، إعمالاً لمبدأ المساواة بين كل المرشحين، وحفاظا عـلى إجراء الانتخابات، وفقا لصحيح نص القانون، والابتعـاد عـن مظلة البطلان بعد إجراء الانتخابات، الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.

الدعوى اختصمت وزير الشباب والرياضة

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.