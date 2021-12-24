السعودية تدشن تطبيق جديد لتيسير أداء الحج والعمرة

تجري المملكة العربية السعودية، عددا من الإجراءات لتيسير أداء الحج والعمرة على المسلمين فى كافة بقاع الأرض، ودشنت السلطات السعودية تطبيق جديد تحت مسمى Saudi Visa Bio، والذي يساهم في تسريع إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة للراغبين في أدائها.

التطبيق يستهدف التيسير على الحجاج والمعتمرين

وتطبيق Saudi Visa Bio يعمل على التسجيل الذاتى للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين، عبر الهواتف الذكية، وجرى تنفيذ التطبيق عبر الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر وفقا لما نشرته وزارة الحج والعمرة السعودية على صفحتها الرسمية على موقع تويتر

أهم المعلومات عن تطبيق Saudi Visa Bio الذي دشنته السعودية

1- تطبيق لتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية.

2- يتم تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرات الحج والعمرة، ومن ثم ربط البصمة بالتأشيرة.

3- أطلقته وزارة الخارجية السعودية لتجويد الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتيسيرا الإجراءات لضيوف الرحمن.

4- بدء تطبيقه في الدول ضمن خطة توسع وجدول زمني.

تعرّف على تطبيق (Saudi Visa Bio)..

الذي يساهم في تسريع إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.#وزارة_الحج_والعمرة pic.twitter.com/kYAFwNZ7VJ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 23, 2021

وسيتمكن من يريد تأشيرات الحج والعمرة من تسجيل الخصائص الحيوية من مناطق تواجدهم عبر الهواتف الذكية، عبر تطبيق Saudi Visa Bio، وسيتم إصدار التأشيرات إلكترونيا دون الإضطرار إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات.

إجراء الحجاج والمعتمرين مطابقة عند وصول المملكة دون الحاجه لإعادة تسجيل السمات الحيوية

وسيجرى الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة عمل مطابقة دون الاحتياج إلى إعادة تسجيل السمات الجيوية الخاصة بهم، وسيعمل ذلك على تيسير إجراءات دخول عبر المنافذ القادمين من خلالها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية عبر الهواتف الذكية للراغبين في الحصول على تأشيرات دخول المملكة.