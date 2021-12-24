الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يتخطى نصف مليون زائر

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي نجح في تخطي حاجز النصف مليون زائر، وذلك منذ الافتتاح مطلع أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذباً للزائرين، لافتةً إلى أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التي يبديها الزائرون عن محتوى الجناح وطريقة العرض الشيق.

نجاح الجناح المصري يرجع للرسالة التي يقدمها

وقالت الوزيرة إن كلمة السر لكون الجناح المصري من أبرز المحطات الحالية في إكسبو هي الرسالة التي يقدمها الجناح للزائر من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل» لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل، مشيرةً إلى أن الجناح شهد مؤخراً إطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري، أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن الجناح المصري استقبل خلال شهر ديسمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات عامة ومرموقة من مختلف الدول أبرزها زيارة ملك السويد، والتي كانت أول زيارة ملكية منذ الافتتاح، وزيارة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، ورولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، وتشايوت ثاناكامانورسون، وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلندي، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتيتو كريسين، وزير العلوم والتكنولوجيا الكولومبي، وأليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، والدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية، وسمو الشيخة موزة آل مكتوم، وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، والدكتور أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، واللواء ياسر الأسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية.

أول رائد فضاء إماراتي يزور الجناح المصري

وأشار حمدي إلى أن الجناح استقبل أمس، هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي والذي قام بتسليم العلم المصري الذي صاحبه في مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ليسجل إنجازاً عربياً غير مسبوق، باعتباره أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة، وقد كان في استقبال المنصوري المستشار وائل فتحي بالإنابة عن القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والوزير المفوض أشرف حمدي المفوض العام لجمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي، ورئيس مكتب التمثيل التجاري في دبي.

وقد أعرب المنصوري عن فخره واعتزازه بحمل علم بلاده وأعلام عدد من الدول ومن بينها مصر خلال رحلته للفضاء، وذلك باعتبار أن علم الدولة هو أغلى رمز يعبر عن الحب والتقدير، وأبدى إعجابه بالجناح المصري، وما يعرض به من محتوى يعكس الماضي العريق والمستقبل المزدهر، معربا عن تمنياته بأن تكون رحلته المقبلة للفضاء برفقه رائد فضاء مصري.

جدير بالذكر أن عدداً من الفعاليات والندوات انعقدت بالجناح المصري بإكسبو خلال شهر ديسمبر تضمنت ندوة «نحو طاقة مستدامة بالمطارات المصرية»، وندوة «الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية»، وندوة واحتفال «اتكلم عربي» بحضور الفنانة كارول سماحة والكاتب مدحت العدل، وندوة «قناة السويس والسياحة العالمية»، و«تدويل التعليم العالي المصري: التحديات والفرص»، و«أفضل الممارسات بالمدن الذكية».