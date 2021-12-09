وزيرة التجارة: 2 مليار و294 مليون دولار صادرات مصر للصناعات الهندسية والإلكترونية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية لقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية تعد رابع أكبر قطاع مصدر للخارج، حيث بلغت خلال 9 أشهر من العام الجاري نحو 2 مليار و294 مليون دولار مقارنة بمليار و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 42%.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة، 4 معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية تضمنت «ماك تك» للماكينات والمعدات، ومعرض «اندلينج اكسبو» للروافع والأوناش وماكينات التعبئة والتغليف، ومعرض «ايرتك» لضواغط ومجففات الهواء والطلمبات، ومعرض «ايرث موفينج» للمعدات الثقيلة والحفارات واللوادر، وذلك بحضور اجيت جوبتة سفير الهند بالقاهرة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وتابعت الوزيرة، أن اهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تتضمن بريطانيا وسلوفاكيا والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وتتضمن اهم البنود السلعية للصادرات المصرية الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات الزراعية والطلمبات والمراجل والمحركات ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، متابعة أن القطاع يوفر آلات ومعدات تعتمد عليها قطاعات صناعية وخدمية أخرى وهو ما يسهم في دوران عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

مشاركة 200 شركة من مختلف دول العالم

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أهمية هذه المعارض في زيادة رواج وتنافسية المنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية بالسوق المصري والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن هذه المعارض تحظى برواج كبير على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ينعكس في مشاركة 200 شركة من مختلف دول العالم بفعاليات المعارض الأربعة، وفي مقدمتها شركات ألمانية وصينية وتركية وتايوانية وهندية.

وأوضحت وزيرة التجارة، أن أهمية المعارض الداخلية والخارجية في الترويج والتسويق للمنتجات المصرية إلى جانب الارتقاء بجودة ومواصفات الصناعات المصرية، فضلاً عن نقل التكنولوجيات العالمية المتقدمة للصناعة الوطنية.

ولفتت جامع، إلى الدور الهام لهذه المعارض الأربعة في توفير آلات ومعدات متطورة تنتج منتج نهائي متميز ومطابق للمواصفات المحلية والعالمية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي.

4 معارض

جدير بالذكر أن المعرض الأول «ماك تك» ويضم في دورته الحادية والعشرون، قطاعات ماكينات تشكيل المــعادن متعددة المحاور وماكينات سي إن سي وماكينات الليزر، ومخارط وفرايز وماكينات حـفر بالشرارة وقطع بالسلك، وايركت ومناشير ومقــصات هيدروليكية وتنايات، ومعدات اللحام والقطع ومستلزماتها وجميع أنواع العدد الــيدوية والكهربائية والروبوتات الصناعية وأجهزة القياس ومهمات الأمن الصناعي.

والمعرض الثاني «هاندلينج اكسبو» يضم كافة معدات المناولة داخل المصانع والتي تشمل الــروافع والأوناش وأرفف التخزين وماكيــنات تصنيع الكارتون وأوناش الشوكة وصناديق المناولة والموازين وماكيـنات التعبئة والتغليف.

والمعرض الثالث «ايرتك» ويضم الشركات المنتجة لجميع أنواع ضواغط الهواء الحلزونية والترددية ومجففات الهواء المضغوط، ومبردات وفلاتر تنقية الهواء ونظم إدارة الهواء ونوافخ الهواء، وطلمبات شفط السوائل الحلقية وأنظمة توزيع وتخزين الهواء، ومولدات النيتروچين والأكسحين وكل ما يتعلق بتكنولوجيا محطات الهواء المضغوط.

فيما يضم المعرض الرابع «ايرث موفينج» قطاعات المعدات الثقيلة والحفارات واللوادر.