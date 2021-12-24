عاجل.. إخلاء عقار آيل للسقوط من السكان في كرداسة

أخلت أجهزة الأمن عقارا سكنيا مكونا من 4 طوابق، آيل للسقوط، كان يقيم فيه 6 أسر في كرداسة، وتبين من معاينة الشرطة أن العقار في شارع محمد عبد الفتاح متصدع وآيل للسقوط.

وقال مالك العقار، إنه بنى هذا العقار في أوائل التسعينيات وأنه تفاجأ منذ عدة أشهر بتعرضه للتصدع بشكل كبير، ويخشى على السكان من الموت.

بلاغ بتصدع عقار في كرداسة

كان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغًا من سكان العقار بوجود تصدع كبير في حوائط مبنى العقار الذي يسكنون فيه بكرداسة، فانتقلت قوة أمنية قادها المقدم علاء فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وتبين من المعاينة أن العقار آيل للسقوط فأُخلي من السكان، وعدد من الأسر في العقارات المجاورة بالتنسيق مع مجلس مدينة كرداسة حتى يتولى مجلس المدينة أعمال هدم العقار.