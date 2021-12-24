مقتل تاجر خردة في «صفقة الموت» وشاب على يد صديقه لخلافات مالية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض واقعتي قتل بشبرا الخيمة حيث توصلت أجهزة الأمن إلي ملابسات اختفاء تاجر خردة فى شبرا الخيمة، وتبين أن وراء اختفاءه جاره المقاول الذي استدرجه بحجة شراء «صفقة خردة» وتعدى عليه بآلة حادة ما أدى إلى وفاته، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزته، والثانية إطلاق شاب الرصاص على أخر بسبب الخلافات وألقى القبض على المتهمين وتولت الأجهزة المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثتين وحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

اختفاء تاجر شبرا والسر «صفقة الموت»

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغا من «إحدى السيدات» باختفاء والدها «تاجر خردة» عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص «لا تعلم بياناته» وأثناء السير في إجراءات البحث تم العثور على جثته.

وأخطرت الشرطة مدير أمن القليوبية الذي كلف بتشكيل فريق بحث ونجح في التوصل لأن وراء ارتكاب الواقعة مقاول جار المجنى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجنى عليه بتعرفه على أحد الأشخاص «تاجر خردة» وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع، وأعطاه رقم «هاتف آخر للمتهم» وتجاوب مع المجنى عليه على أنه التاجر الوهمي واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدي عليه مسبباً وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذى كان بحوزته، وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، كما أرشد المتهم عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب بطلقة «خرطوش» لخلافات مالية

فيما أطلق شاب الرصاص على زميله من فرد «خرطوش» فى شبرا الخيمة فأرداه قتيلا فى الحال بسبب خلافات مالية بينهما، ونقلت الجثة لمستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهم وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته.

وبسؤال والده اتهم أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بإطلاق عيارا ناريا من فرد محلى كان بحوزته، تجاه نجله فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته فرد محلى وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.