وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة ولم تنتهي 

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المعركة مع الجماعة الإرهابية والتنظيم الإرهابي في الداخل والخارج معركة وعي، لا سيما وأن المعركة مع أهل الشر لم تنته، وهناك تحديات كبير داخلية، وخارجية تواجهها الدولة المصرية. جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق النسخة الأولى من الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتحديات الأمن القومي برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية» في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأكد جمعة على أن جماعة التنظيم الأرهابي، يقف خلفها أجهزة استخباراتية كبيرة، تحاول هدم الدولة المصرية من خلال أساليب وعناصر متعددة ومتنوعة، منها الشائعات الممنهجة، والمحترفة، ولابد من مواجهتها بوعي تام وباحترافية وأساليب ممنهجة، لافتا إلى أن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء يرد على هذه الشائعات الممنهجة، بأساليب علمية وبردود ممنهجة، بالتنسيق مع جميع الوزارات.

الجماعة الإرهابية تضم عناصر فنية ومتخصصة في الترويج للشائعات

وأضاف وزير الأوقاف، أن الجماعة الإرهابية، تضم عناصر فنية ومتخصصة، في الترويج للشائعات، ويعتمدون على أسلوب أكذب ثم أكذب ثم أكذب، وهو ما يتطلب عند الرد عليهم التكثيف في الرد باستخدام كل وسائل الدولة الحديثة من إعلام وتكنولوجيا حديثة.

وأكد الدكتور مختار جمعة، على أن الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج، تركز على ترويج الشائعات في التعليم والصحة والاقتصاظ بهدف زعزعة الاستقرار.

لا تتفاعلوا مع شائعات عناصر الجماعة الإرهابية

وطالب وزير الأوقاف أبناء الشعب المصري، بعدم التفاعل مع شائعات عناصر الجماعة الإرهابية سواء في برامجهم بالفضائيات الخارجية المأجورة أو بالتفاعل مع منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن ما يطلق عليه الربيع العربي ليس، ربيعا، وإنما هو جحيم عربي، تسبب في تفكيك جيوش ومؤسسات بعض الدول. مضيفا أن من كانوا وراء الجحيم العربي، استخدموا الشائعات الممنهجة لهدم هذه المؤسسات، والجيوش، لافتا إلى أن هذه الدول تعاني الآن من أجل استعادة قوتها واستقرارها مرة أخرى.