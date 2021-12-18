وزير الأوقاف: الدين ينهانا عن تلويث البيئة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا امام قضية لا تهدد بلد دون أخر ولكن تهدد العالم كله، وعلى كل منا أن يقوم بدوره في المواجهة سواء في الجوانب العلمية أو التخطيط أو توصيل الصوت عاليا إلى العالم، ويجب أن يصل الصوت عبر المحافل الدولية.

إشارات دينية توصي بالحفاظ على البيئة

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر العالمي لجامعة الأزهر عن التغير المناخي، أن مصر تقدم دورا كبيرا في التخطيط لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة، مؤكدا أن رأي الدين في القضايا البيئية يبنى على الرأي العلمي ولا يسبقه، ورأي أهل العلم يجب أن ندعمهم في الجوانب المختلفة، وكل ما يؤدي إلى مفسدة فدفعه واجب ديني.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أننا نجد الكثير في الإشارات الدينية الواضحة التي توصي بالحفاظ على البيئة، ونهى الرسول عن تلويث البيئة، حيث قال الرسول: «اتقوا اللاعنين»، ونهى القران نهيا صريحا واضحا عن التضجيج متضمنا بالتلوث السمعي، منوها بأنه كل ما يقره أهل الاختصاص نبني أحكامنا الشرعية على مخرجاتهم العلمية، وعلى كل منا أن يؤدي دوره تجاه وطنه والإنسانية وتحقيق أمن وأمان الناس، وفي مقدمتها قضية التغيرات المناخية لما لها من تأثيرات على البشرية جمعاء.

محاور مؤتمر جامعة الأزهر

ويذكر أن مؤتمر جامعة الأزهر يناقش عدد من المحاور المختلفة، جاء على رأسها تغير المناخ والطاقة، وتغير المناخ والصحة، إلى جانب مناقشات حول الاحتباس الحراري وأثره على المناخ وأسبابه، وتطرق المؤتمر أيضا إلى دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بشأن تغيرات المناخ ومخاطرها، والمشكلات البيئية وأهمية التصدي لها لما تمثله من خطر حقيقي على البشرية.

وتستمر جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام، بداية من اليوم 18 ديسمبر، حتى الاثنين 20 ديسمبر، ويعقد في قاعة المنارة للمؤتمرات.