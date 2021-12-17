وزير الأوقاف يدعو لإنشاء وحدة جودة اللغة في الجامعات ووسائل الإعلام

ألقى وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة بمسجد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري، بمحافظة القاهرة، بعنوان «لغة القرآن والحفاظ على الهوية»، في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وبيان الجوانب السمحة في الإسلام.

الله شرَّف اللغة العربية بجعلها لغة القرآن

وفي خطبته أكد وزير الأوقاف أن الله (عز وجل) شرَّف اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم، فقال سبحانه : {قُرءَانًا ‌عَرَبِيًّا غَيرَ ذِي عِوَج لَّعَلَّهُم يَتَّقُونَ}، وقال سبحانه وتعالى مخاطبًا نبينا (صلى الله عليه وسلم) : {وَإِنَّهُ ‌لَذِكر ‌لَّكَ ‌وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسـأَلُونَ} ، فنزول القرآن الكريم بالعربية تشريف لنا وتكليف، تشريف بتعظيم اللسان العربي، وتكليف بالحفاظ عليه، فقد كلف الله تبارك وتعالى نبينا (صلى الله عليه وسلم) وأمته إلى يوم الدين بسؤالهم عن حمل هذه الأمانة، ونحن نشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن أصحابه الكرام (رضي الله عنهم) حملوا الأمانة من بعده.

وأضاف أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول عن اللغة العربية : «تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم»، ومرَّ على قوم يتعلمون الرمي بالنبال ولا يجيدونه، فلامهم على ذلك فقالوا: «إنا قوم متعلمين» بالنصب بدل الرفع ، فقال لهم: «والله لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رميكم»، فخطؤهم في اللغة أصعب وأشد عند سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من خطئهم في تعلم الرمي، فتعلم العربية وإتقانها جزء لا يتجزأ من خدمة ديننا، وكتب إليه سيدنا أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) كتابًا فوجد فيه لحنًا لغويًّا، فكتب إليه: اضرب كاتبك سوطًا واعزله عن عملك .

اللغة العربية مفتاح فهم القرآن

وتابع: «اللغة العربية هي وعاء القرآن الكريم، ومفتاح فهمه، وفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولا يمكن لعالم أن يدَّعي فهم النص القرآني أو النبوي فهمًا دقيقا دون إدراك لأسرار العربية ، ومن الأمثلة على أهمية اللغة في فهم النص القرآني وأن إتقانها أحد أهم شروط المفتي والمفسر والمجتهد قوله تعالى : "‌وَلَا ‌تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" ، فقوله تعالى :"‌وَلَا ‌تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ" جعل الحسنات درجات وكذلك جعل السيئات درجات ، ولو كان في غير القرآن الكريم فقال: ولا تستوي الحسنة والسيئة ، لجعل المفاضلة بين الحسنة والسيئة وهذا أمر واضح ، وكأن القرآن الكريم يقول الحسنات درجات فعليكم بالحسنات أعلاها ، والسيئات درجات فاجتنبوا أدناها وأعلاها ، ثم ضرب أنموذجًا بالحسنة فقال تعالى : "فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" فإذا كنت تحلم وتصفح مع العدو المبين الواضح فما بالك بما يجب عليك مع الصديق الحميم».

معاني مختلفة لكلمة واحدة

وفي سورة الكهف نقف مع قوله تعالى : «قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا»، فكلمة «تَسْتَطِع»، بتائين، وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: «ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا لَم تَسطِع عَلَيهِ صَبرًا»، فلماذا جاءت كلمة «تستطع»، الأولى بتاءين والثانية «تسطع»، بتاء واحدة؟ أهل اللغة يقولون: زيادة المبنى زيادة في المعنى، ففي الآية الأولى كان سيدنا موسى (عليه السلام) متطلعًا ومتلهفًا ومتشوقًا أن يعرف ما حدث من أسباب خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، فجاءت كلمة «تستطع»، بتائين، وبعد أن أخبره العبد الصالح لماذا خرق السفينة؟ ولماذا قتل الغلام؟ ولماذا بنى الجدار؟ هدأت نفس سيدنا موسى (عليه السلام) فخفت حدة التطلع إليه، فخفت صياغة الكلمة فقال تعالى: «تَسطِع»، بتاء واحدة.

وفي سورة الأنعام يقول الحق سبحانه : «إِنَّمَا يَستَجِيبُ الَّذِينَ ‌ ‌يَسمَعُونَۘ وَالمَوتَى يَبعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيهِ يُرجَعُونَ»، فعندما نفتح المصحف نجد علامة الوقف اللازم أعلى كلمة "يسمعون" ميمًا صغيرة ، وهي علامة الوقف اللازم، أي أنك لابد أن تقف هنا، لأن الحق سبحانه يقول لنبينا : «إِنَّمَا يَستَجِيبُ الَّذِينَ ‌ ‌يَسمَعُونَ»، أي من أصحاب القلوب الحية، حيث يقول سبحانه: «لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا»، ثم استأنف فقال تعالى: «وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ»، فجعل الذين يعرضون عن الذكر والقرآن وأوامر الله كالأموات، حيث يقول سبحانه: «إِنَّكَ ‌لَا ‌تُسْمِعُ ‌الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ»، وهؤلاء وأولئك سيرجعون إلى الله «ثُمَّ إِلَيهِ يُرجَعُونَ»، فيجزيهم بما عملوا وفق ما تقتضيه حكمته، ولو أخطأ أحد فوصل كلمة «الموتى»، ولم يقف عند كلمة «يسمعون»، لأدخل الموتى في عداد من يسمعون، وهو عكس ونقيض النص القرآني.

وزير الأوقاف: نقف موقفًا إيجابيًّا من تعلم اللغات الأخرى

وبهذا ندرك أهمية اللغة في فهم كتاب الله (عز وجل) وهو ما أكد عليه العلماء من أن فهم كتاب الله (عز وجل) وفهم سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فرض واجب ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولهذا اشترط العلماء في المفتي والمفسر أن يكون مدركًا لأسرار اللغة وفقه اللغة وليس عالمًا في اللغة فقط.

وأوضح أنه عند التحدث عن أهمية اللغة العربية وتعلمها وإتقانها ، فإننا لا نقف أبدًا موقفًا سلبيًّا من تعلم اللغات الأخرى، بل نقف موقفًا إيجابيًّا من تعلم اللغات الأخرى ونشجع على ذلك، ونقول إن من تعلم لغة إلى لغته ضم ثقافة إلى ثقافته، ومن تعلم لغتين ضم ثقافتين، ومن تعلم ثلاث لغات ضم ثلاث ثقافات، وذلك بشرط أن لا يكون ذلك على حساب اللغة العربية أو بديلًا عنها، فاللغة وعاء العلم ومفتاحه ولسنا منغلقين على ذواتنا، بل نسعى للتعرف على ثقافة الآخر عبر معرفة لغته.

كما وجه وزير الأوقاف كلمة لمن يدعون أن اللغة العربية لغة صعبة، مجيبًا بأن اللغة العربية لغة غنية، ثرية، واسعة ومتجددة، ويكفي أن رب العزة تبارك وتعالى اختارها وعاء لكتابه العزيز، ولو كانت جامدة كما يدعي البعض لما اختارها رب العزة لغة الإعجاز وأهم معجزة في تاريخ البشرية وهو الإعجاز البياني والبلاغي والعلمي، وهو ما صوره الشاعر حافظ ابراهيم في «قصيدة اللغة العربية تتحدث عن نفسها».

واللغة حية وأهلها أحياء، لكن علينا أن نتحمل المسئولية، حيث يقول الحق سبحانه : «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ»، إذ يجب على المتخصصين تيسير كتب اللغة وتنقيتها من الحشو بما يناسب روح العصر، ونحتاج إلى اللغة التطبيقية، أما فلسفة اللغة فمجالها الدراسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة، وندعو إلى إنشاء وحدة جودة اللغة في جميع الجامعات ووسائل الإعلام وسائر المؤسسات الثقافية وسنبدأ بذلك في الأوقاف، لنحيي لغة القرآن حتى نفهم مراد القرآن، فتعلم العربية وإتقانها جزء لا يتجزأ من خدمة ديننا، فهذه الجماعات الضالة المبطلة التي قتلت، إنما قتلت نتيجة تحريف للنصوص ولي أعناقها وخداع من لا يعلمون بتأويلات وتحريفات لا أصل ولا صحة لها، ولو أتقنا لغة القرآن لأحسنَّا الردَّ على هؤلاء ، ففهم كتاب الله (عز وجل) متوقف على فهمنا للغة وإدراك أسرارها.