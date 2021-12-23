«الصحة» عن الوضع الوبائي لكورونا في مصر: الإصابات والوفيات تتناقص

علق الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا: «إن إجمالي الحالات المصابة 377 ألف إصابة، وعدد الوفيات 21 ألف وفاة»، لافتا إلى أن أعداد الوفيات والإصابات في تناقص مقارنة بالأسبوع الماضي.

5 ملايين وفاة بكورونا حول العالم

وأضاف «عيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه بالنسبة للوضع العالمي لفيروس كورونا، والعدد التراكمي للحالات المؤكدة التي جرى الإبلاغ عنها بلغت أكثر من 276 مليون مصاب، والعدد التراكمي للوفيات تخطى 5.4 مليون وفاة.

وأوضح أن حصيلة أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا الأسبوعية على المستوى العالمي في زيادة، حيث جرى الإبلاغ عن أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة و46 ألف وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بأن نسبة الإصابات الجديدة تزايدت بالمقارنة من الأسبوع الماضي بنسبة 11%، وتناقصت أعداد الوفيات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبالنسبة للوضع الوبائي في شرق المتوسط، أوضح أن عدد الحالات التراكمي المؤكدة والمبلغ عنها أكثر من 16 مليونا والعدد التراكمي للوفيات تخطى 312 ألف حالة وفاة، لافتا إلى أن حالات الإصابة تناقصت هذا الأسبوع بمعدل 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.

مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يومين لهذه الفئات

وعلى صعيد آخر، أوضح «عيد» آخر تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، قال إن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل، وجرى تحقيق هذا المستهدف بالفعل.

وأشار إلى أنه لم يتم مد الحملة لمدة يومين، ولكن جرى تشغيل المراكز ومكاتب الصحة يومين بعد الحملة للأطفال الذين كانت لديهم عرض يمنعهم من الحصول على التطعيم مثل الإصابة بنزلات البرد.