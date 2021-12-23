«الصحة»: لقاحات كورونا مازالت فعالة ضد الفيروس ومتحوراته

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تطعيم فيروس كورونا، يعد السلاح الرئيسي لمواجهة الجائحة والحد من انتشار الوباء خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ظهور العديد من المتحورات التي طرأت على الفيروس منذ انتشاره في العالم وتسببت في إصابة ووفاة الملايين.

تطعيم كورونا مازال فعالا ضد كورونا

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لــ«الوطن»، أن فيروس تطعيم كورونا مازال فعالًا ضد فيروس كورونا ومتحوراته مثل متحور«دلتا - دلتا بلس»، مشيرًا إلى أن الدراسات التجارب التي تجرى حول مقاومة المتحور الجديد «أوميكرون»، مازالت قيد التجارب ولا توجد أدلة علمية بصدد هذا الشان وتظل اللقاحات خير وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

وتابع أنه يجب الالتزام لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل من فرص الإصابة من فيروس كورونا، أو مضاعفاتها، إضافة إلى الوقاية التي توفرها من مضاعفات كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين بالماء والصابون - التباعد الجسدي والبدني - التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 670 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314452 حتى اليوم.

استعدادات الوزارة لمتابعة كورونا

وأشارت «الصحة» إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 377960 من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و21500 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.