أبرزها سقوط حق موظفة في علاوة 5 جنيهات.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:

نظر دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات.. غدا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور الطلاب من حملة الثانوية الإنجليزية، لجلسة غد الأحد 26 ديسمبر الجاري.

وتطالب الدعوى الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.

المحكمة تعفي شبين الكوم من تكاليف توصيل الكهرباء لدورين بمديرية التموين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم صحة بمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بإلزام حى شرق شبين الكوم بتكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين المخصصين للحى بمبنى مديرية التموين بالمنوفية.

محكمة تقضي بسقوط أحقية موظفة في علاوة 5 جنيهات: طالبت بها بعد 30 عامًا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا قضت فيه بسقوط الحق في المطالبة الخاصة بإحدى الموظفات بالجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن أحقيتها في صرف العلاوة المستحقة لها بزيادة مقدارها 60 جنيه سنويًا بمعدل 5 جنيهات شهريًا.

وجاء حكم المحكمة بسقوط الحق بالتقادم الطويل، وذلك لمضى خمسة عشر عامًا على نشوء هذا الحق للموظفة، وقبلت المحكمة طعن الجهة الإدارية، وألزمت الموظفة الخاسرة للدعوى بالمصروفات القضائية.

«الإداري» يلزم السياحة بالترخيص للمرشدين السياحيين لإنشاء مكاتب خاصة

قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة السياحة، وقطاع شرطة السياحة بوزارة الداخلية، بتمكين المرشدين السياحيين من إنشاء مكاتب خاصة بممارسة عملهم، ومنحهم التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة العمل.

وأقام الدعوى، المركز المصري للحقوق الاقتصادية، وكيلا عن مرشديّن سياحيين، أكدا أنهما يحملان ترخيص مزاولة مهنة من الإدارة العامة للمرشدين السياحيين.

حكم نهائي بأحقية الأم في أجر كامل عن إجازة الوضع حتى لو كان المولود ميتا

أكّدت شهادة صادرة من المحكمة الإدارية العليا في عام 2021، عدم وجود طعن على الحكم التاريخي الصادر انتصاراً للمرأة، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، والمتضمن قبول دعوى مقامة من السيدة «ع.ص.ى» أحقيتها فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، حيث تعني شهادة «عدم وجود طعن على حكم أول درجة» أنَّ الحكم اصبح نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى وبأحقية المدعية «ع. ص. ى» في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً، شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا.

مجلس الدولة يحظر الدخول لمقراته إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

أكدت إدارة مجلس الدولة، التزامها التام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة في هذا الشأن تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة، مؤكّدة التزام القُضاة بذلك، موضحة أنَّه يتعين على الموظفين بالمجلس وجميع المُحامين والمواطنين المترددين على مباني المجلس على مستوى الجمهورية الالتزام بهذه الإجراءات.

مجلس الدولة ينظم حملة للتوعية

وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أنَّ إدارة المجلس نظمت حملة إعلانية توعوية وإعلامية مُكثفة للتنبيه على المترددين على ديوان عام المجلس بالدقي وفروعه بالأقاليم بحظر دخولهم لتلك المقرات، إلا بعد تأكّد إدارة المجلس من التزامهم بتقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيرها من التحاليل المُعتمدة من وزارة الصحة، مع تأكّيد التنسيق والتعاون التام في هذا الشأن مع الجهات والمؤسسات والأجهزة الأخرى بالدولة التي قد يرتبط أداء عملها بتطبيق ذلك.