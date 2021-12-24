«الصحة»: الكشف على 2250 سودانيا تضرروا من السيول والفيضانات في جوبا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2250 من الأشقاء بدولة جنوب السودان المتضررين من تداعيات أثار السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، وذلك من خلال القافلة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة الطبية التي تم إرسالها إلى دولة جنوب السودان يوم 8 ديسمبر من الشهر الجاري، تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الإفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات.

القافلة استمرت 10 أيام

وأوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة استمر عملها لمدة 10 أيام، في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بالمناطق الأكثر تضررًا من السيول والفيضانات بجنوب السودان، مشيرا إلى أن القافلة قدمت الخدمات الطبية في تخصصات «الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال»، فضلاً عن صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.

وأشار الدكتور محمد جاد، إلى أنه من المقرر إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية «جونجلي»، بدولة جنوب السودان، أوائل شهر يناير المقبل، تضم مختلف التخصصات لتقديم الدعم الطبي لمواطني الدولة الشقيقة بالتزامن مع موجة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.