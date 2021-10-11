الأرصاد تحذر من منخفض السودان.. والحرارة تصل 42 درجة على جنوب الصعيد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا، مشيرة إلى أن منخفض السودان يعتبر بمثابة كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع، وتمتد شمالا لتصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة، وترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة، كما يؤثر غطاء سحابي علي شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة وقد تتساقط منه بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تأثر الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا، خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة، لافتة إلى أنّ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يكون بين متر إلى 1.75 مترا، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 مترا بالبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 32 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 38 20

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22