سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تضم عددا كبيرا من أبناء العمالة المصرية بالخارج، لذا يهتم قطاع كبير من المواطنين بسعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، خاصة بعد عودة موسم العمرة للسعودية مرة أخرى وفتح حركة الطيران بين البلدين.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، في المجال الاقتصادي وأسعار العملات العربية، نرصد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، 25 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

في بنك مصر سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.86 جنيه للشراء و21.02 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 20.73 جنيه للشراء 20.99 جنيه للبيع، كما في بنك الإسكندرية 20.70 جنيه للشراء 20.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.86 جنيه للشراء و21.02 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.64 جنيه للشراء، و17.82 للبيع.