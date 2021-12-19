أنواع الشهادات الإدخارية في بنك مصر.. «أمان المصريين» الأعلى فائدة

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الأوعية الإدخارية في البنوك المصرية طوال الوقت، لتحقيق أرباحا شهرية أو سنوية نتيجة للمزايا والمنتجات والخدمات، خاصة مع وجود أوعية إدخارية تقدمها البنوك لجذب مزيد من العملاء.

وفي هذا الإطار قدم بنك مصر قائمة بأسعار الفائدة للشهادات الإدخارية، وكان من بينها شهادة أمان للمصريين والتي تعد ذات أعلى معدل فائدة لشهادة في مصر، وذلك بحسب ما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات

وبعد تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات في بنك مصر، تصدرت شهادات الإدخار ذات العائد الثابت قائمة أوعية الإدخار المصرفية، خاصة أن جميع المواطنين يبحثون عن أسعار الفائدة على الشهادات في مصر، وذلك لاهتمام البنوك بإضافة مزايا إلى تلك المنتجات التي يتم طرحها والتي تحقق أعلى عائد على مدخرات الأفراد، بأفضل مما تقدمه للمواطنين بأسعار الفائدة على الشهادات البنكية في بنك مصر.

ويقدم بنك مصر العديد من الشهادات الإدخار بالجنيه المصري، والتي بدورها تمنح عملائها فوائد مختلفة، نستعرضها في السطور التالية.

شهادة القمة

المدة: 3 سنوات، قابلية التجديد مرتين.

صرف العائد: شهري.

معدل العائد: 11%.

يبدأ فتح الشهادة بـ 1000 جنيه ويمكن مضاعفتها.

شهادة أمان المصريين

المدة: 3 سنوات، قابلية التجديد مرتين.

صرف العائد: في نهاية مدة الشهادة.

معدل العائد: 13%.

يبدأ فتح الشهادة بـ 500 جنيه ويمكن مضاعفتها إلى 2500 جنيه.

شهادةالاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 10 سنوات

المدة: 10 سنوات ولا تجدد.

صرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

معدل العائد: 8.25% مركب.

يبدأ فتح الشهادة بـ 453 جنيها.

شهادات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

المدة: 7 سنوات ويتم تجديدها.

صرف العائد شهريا.

معدل العائد: 9.75%.

يبدأ فتح الشهادة في بنك مصر بـ 750 جنيها.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية.

- الحصول على استمارة لشراء الشهادة.

- دفع قيمة فتح الشهادة الإدخارية.