طلق شادية وتزوج من نادية الجندي.. 4 نساء في حياة عماد حمدي

لُقب بـ «فتى الشاشة الأول»، الذي وقف أمام جميلات السينما المصرية، كما تمكن من جذب قلوب الكثير من النساء، بشخصيته القوية، وصوته الشاحب، حتى أصبح في مقدمة نجوم جيله من الفنانين، إنه الفنان عماد حمدي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، إذ ولد في 25 ديسمبر عام 1909.

بداية ظهور عماد حمدي على شاشات السينما

ظهر الفنان عماد حمدي، لأول مرة على شاشات السينما من خلال فيلم «عايدة»، الذي تم عرضه في عام 1942، ولكن كانت بداية شهرته، من خلال فيلم «السوق السوداء»، عام 1945، حيث عرفه الجمهور، وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة.

أعمال عماد حمدي السينمائية

تنوعت أدوار الفنان عماد حمدي، بين الشر والرومانسي، والتراجيدي، فقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، وصلت عددها لـ 285 تنوعوا بين السينما، والدراما، والتي كانت من أهمها: «بين الأطلال، و«لا أنام»، و«إني راحلة»، و«ارحم حبي»، و«سليمان الحلبي»، و«شوق».

ويبدو أن قصص الحب التي عاشها الفنان عماد حمدي، في أعماله الفنية، انعكست عليه في حياته الشخصية، حيث مر بالعديد من العلاقات، بالإضافة إلى الشائعات التي أحاطت به طوال فترة حياته، حول كثرة علاقاته مع الفنانات.

زواج عماد حمدي بـ فتحية شريف

تزوج الفنان عماد حمدي، في بداية حياته الفنية من الراقصة حورية محمد، ولكنه سرعان ما انفصل عنها، ثم تزوج مرة أخرى من النجمة فتحية شريف، التي أنجب منها ابنًا يُدعى نادر.

عماد حمدي يتزوج شادية

وقع الفنان عماد حمدي، في حب شادية، حيث بدأت قصة حبهما خلال فيلم «قطار الرحمة»، وانتهت قصة الحب بالزواج، ولكنه لم يدم طويلاً، وانفصل الزوجان بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة على شادية، وتوقف بعدها عن العمل لفترة طويلة.

نادية الجندي تتزوج من عماد حمدي

وعن علاقته بالفنانة نادية الجندي، فإن الفنان عماد حمدي، وقع في حبها خلال تصوير فيلم «زوجة في الشارع»، بعد القبلة بينهما وارتباكهما أثناء تصويرها، فقررا الزواج وأنجبا طفل يُدعى «هشام».